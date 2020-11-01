В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" в ходе предстоящих в ноябре испытаний будет запущена на дальность около 1 тыс. км по мишени, имитирующей корабль противника. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Гиперзвуковой "Циркон" по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка 1 тысячи километров. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "ракета должна поразить на испытаниях морской щит, имитирующий корабль противника".