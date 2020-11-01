В штабе Байдена тайно ведется подготовка к передаче власти - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд лиц из окружения президента США Дональда Трампа в тайном порядке прорабатывают с избирательным штабом кандидата на пост главы государства Джозефа Байдена подготовку к передаче власти в случае победы демократа на выборах 3 ноября. Об этом сообщила в субботу телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на собственные источники.

По их данным, речь идет о руководителе аппарата сотрудников Белого дома Марке Медоузе и помощнике президента, отвечающем за политическую координацию в Белом доме, Кристофере Лидделе. Они уже в течение нескольких месяцев помогают штабу Байдена сделать процесс передачи дел максимально безболезненным для государственного аппарата. Представители демократа готовятся к наихудшему сценарию событий, учитывая неоднократные заявления Трампа о готовности оспорить результаты голосования, если они сложатся не в его пользу.

По данным источников телекомпании, переходная команда Байдена уже насчитывает не менее 150 человек и в случае победы демократа на выборах увеличится до 300 к моменту инаугурации нового президента США. Эти лица работают дистанционно, однако реально базируются в здании Министерства торговли США в Вашингтоне. В сферу их компетенции входят кадровые перестановки в составе правительства, формирование списков кандидатов на те или иные должности, а также подготовка проектов первых президентских указов Байдена после вступления в должность.