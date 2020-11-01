В первый день ноября в Москве будет дождливо и холодно
09:45 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с небольшими дождями и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в городе будет от 5 до 7 градусов тепла, ночью похолодает до 2 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
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