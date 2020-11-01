Глава МИД ФРГ рассчитывает, что после выборов в США, ЕС удастся добиться понимания по "глобальным правилам игры"

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассчитывает на то, что ЕС и США после президентских выборов в Соединенных Штатах смогут создать новую базу для трансатлантических отношений. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете "Тагесшпигель ам зонтаг".

"После выборов мы быстро обратимся к Вашингтону с предложениями, предложим трансатлантическую новую сделку", - сказал Маас. По его словам, ЕС и США необходимо добиться взаимопонимания по "глобальным правилам игры". "Будущее мира будет ужасным, если мы не сможем вместе решать серьезные вопросы нашего времени", - предупредил германский министр.

Глава МИД выразил недовольство тем, как действующий президент США Дональд Трамп обращался с Евросоюзом. "Мы слышали, как Трамп одним махом обозначил Китай, Россию и ЕС самыми серьезными противниками США. Это должно прекратиться", - отметил Маас.

Министр не стал комментировать возможные результаты президентских выборов. "Было бы опасно, если я как глава МИД начал бы формулировать личные пожелания относительно исхода выборов в других странах", - сказал он, добавив, что Германии придется принять любой исход голосования.