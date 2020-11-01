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В Германии подсчитали, во что обойдется второй карантин

11:15 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые карантинные меры, которые вступают в силу в Германии 2 ноября, обойдутся экономике страны примерно в 19,3 млрд евро. Об этом сообщила в воскресенье газета "Вельт ам зонтаг" со ссылкой на расчеты берлинского Института экономических исследований (DIW).

Больше всего - около 5,8 млрд евро - потеряют гастрономические заведения, которые будут закрыты как минимум на месяц, и отели. Индустрия развлечений, спорт и учреждения культуры лишатся 2,1 млрд евро. Торговле второй за год локдаун обойдется в 1,3 млрд евро, а промышленности - в 5,2 млрд евро. Потери ожидают компании в сфере услуг, логистики.

В DIW, тем не менее, уверены, что в следующем году экономика ФРГ начнет восстанавливаться после кризиса, но только в том случае, если все же удастся остановить темпы распространения коронавируса.

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