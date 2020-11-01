Правящая партия Грузии получает право единолично сформировать правительство
11:00 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по предварительным итогам прошедших в субботу парламентских выборов получает в законодательном органе 76 мандатов, что дает ей право единолично сформировать будущее правительство. Об этом в воскресенье заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
"В пропорциональной части и на основе тех результатов, которые опубликованы на сайте ЦИК, "Грузинская мечта" получает 62 мандата. Кроме того, посчитаны данные кандидатов в мажоритарные депутаты и уже можно сейчас сказать, что 14 из них победили. Исходя из этого, простой арифметикой мы можем вычислить, что "Грузинская мечта" гарантировала себе 76 мандатов", - сказал Кобахидзе, отметив, что это дает партии право единолично сформировать правительство.
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