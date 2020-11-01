Власти Белоруссии активно готовятся к очередному разгону протестующих
12:20 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стягиваются в различные части Минска. Как сообщает корр. ТАСС, силовики берут под контроль центр белорусский столицы и предполагаемые маршруты следования участников несанкционированных акций оппозиции.
Днем оппоненты действующей власти намерены провести марш под названием "Дзяды" ("Деды", "Предки"). Акцию, приуроченную ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно она сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине белорусской столицы - месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий.
В это воскресенье шествие планируется по такому же маршруту. Сторонники оппозиции планируют собраться у парка Челюскинцев и проследовать в Куропаты. Входы в парк уже закрыты. По пути запланированного следования марша выставлено много спецтехники, автозаков, на улице Калиновского стоит водомет.
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