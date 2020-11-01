На улицах Минска замечены машины с крупнокалиберными пулеметами - СМИ

13:05 Источник: Интерфакс

Бронированные вездеходы с пулеметами на крыше впервые заметили в Минске на фоне жестких заявлений Александра Лукашенко в преддверии традиционных воскресных несанкционированных протестов оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, в воскресенье утром в центр Минска введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о 10 БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко.

На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы "Минск город-герой".

Ранее Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов оппозиции, предупредил участников акций протеста в, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур, так как "отступать им некуда".