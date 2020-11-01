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Режим самоизоляции в Англии может перейти и на декабрь

16:00 01.11.2020 Источник: Интерфакс

Режим самоизоляции в Англии, который должен действовать с 5 ноября по 2 декабря, может продлиться дольше, если уровень заболеваемости коронавирусом не упадет, заявил телеканалу Sky news старший министр Майкл Гоув.

"С таким очень опасным вирусом, его способностью так быстро распространяться, было бы глупо предсказывать с абсолютной определенностью, что случится в следующие четыре недели", - сказал он, отметив при этом, что у правительства есть точный план действий на эти недели.

В свою очередь Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия на фоне ситуации с коронавирусом ранее уже повторно ввели частичные ограничительные меры, напоминают западные СМИ.

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