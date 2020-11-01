Режим самоизоляции в Англии может перейти и на декабрь
16:00 01.11.2020 Источник: Интерфакс
Режим самоизоляции в Англии, который должен действовать с 5 ноября по 2 декабря, может продлиться дольше, если уровень заболеваемости коронавирусом не упадет, заявил телеканалу Sky news старший министр Майкл Гоув.
"С таким очень опасным вирусом, его способностью так быстро распространяться, было бы глупо предсказывать с абсолютной определенностью, что случится в следующие четыре недели", - сказал он, отметив при этом, что у правительства есть точный план действий на эти недели.
В свою очередь Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия на фоне ситуации с коронавирусом ранее уже повторно ввели частичные ограничительные меры, напоминают западные СМИ.
НОВОСТИ
- 15:55 01.11.2020
- Галеристы объединились в ассоциацию
- 14:15 01.11.2020
- Папа Римский: Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития
- 13:05 01.11.2020
- На улицах Минска замечены машины с крупнокалиберными пулеметами - СМИ
- 12:20 01.11.2020
- Власти Белоруссии активно готовятся к очередному разгону протестующих
- 11:15 01.11.2020
- В Германии подсчитали, во что обойдется второй карантин
- 11:00 01.11.2020
- Правящая партия Грузии получает право единолично сформировать правительство
- 10:50 01.11.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 1 ноября
- 10:15 01.11.2020
- Глава МИД ФРГ рассчитывает, что после выборов в США, ЕС удастся добиться понимания по "глобальным правилам игры"
- 09:45 01.11.2020
- В первый день ноября в Москве будет дождливо и холодно
- 09:40 01.11.2020
- В штабе Байдена тайно ведется подготовка к передаче власти - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать