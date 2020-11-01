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Президентские выборы в Молдавии ЦИК признал состоявшимися

17:20 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Молдавии на данный момент превысила 33,3%, это позволяет признать выборы состоявшимися. Об этом сообщил ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии республики Максим Лебединский.

"По предварительным данным, явка превысила требуемый порог - 33,3% от числа внесенных в списки избирателей, поэтому выборы могут считаться состоявшимися", - сказал Лебединский.

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