Президентские выборы в Молдавии ЦИК признал состоявшимися
17:20 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Молдавии на данный момент превысила 33,3%, это позволяет признать выборы состоявшимися. Об этом сообщил ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии республики Максим Лебединский.
"По предварительным данным, явка превысила требуемый порог - 33,3% от числа внесенных в списки избирателей, поэтому выборы могут считаться состоявшимися", - сказал Лебединский.
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