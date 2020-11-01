Демарш Конституционного суда Украины Зеленский назвал заговором олигархов

18:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции", повлекшее обострение политической обстановки в стране, заговором олигархов против него.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни", - написал он в своем официальном телеграм-канале.