Демарш Конституционного суда Украины Зеленский назвал заговором олигархов
18:09 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции", повлекшее обострение политической обстановки в стране, заговором олигархов против него.
"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни", - написал он в своем официальном телеграм-канале.
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