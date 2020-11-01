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Правящая партия побеждает на выборах в Грузии

18:40 01.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" после обработки более 99% бюллетеней набирает 48,16% голосов, тем самым побеждает на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные на сайте ЦИК.

По данным Центризбиркома, семь партий и два блока проходят в парламент, среди которых занявший второе место блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", членом которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Сааакашвили. Что же касается мажоритарной части, то тут в 13 одномандатных округах из 30 победила правящая партия, а в 17 состоится второй тур, так как ни один из претендентов не преодолел 50-процентный барьер.

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