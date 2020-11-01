Ереван с пониманием относится к нейтральной позиции РФ по конфликту в Карабахе - Пашинян

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ереван с пониманием относится к нейтральной позиции России, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в деле урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Как в воскресенье сообщила пресс- служба армянского кабмина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником, и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно. РФ как была стратегическим союзником, так и продолжает оставаться стратегическим союзником Армении. В вопросе стратегического союзника Армении у России нет нейтралитета", - отметил он

По словам Пашиняна, власти России неоднократно заявляли, что при необходимости выполнят свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности.