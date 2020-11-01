Трамп: Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы.
19:50 01.11.2020 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября, в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год.
"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп в фейсбуке в воскресенье.
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