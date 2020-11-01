Трамп: Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы.

19:50 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября, в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп в фейсбуке в воскресенье.