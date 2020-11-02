На Филиппинах из-за тайфуна 10 человек погибли и трое пропали без вести
07:50 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 10 человек погибли и трое пропали без вести на Филиппинах в результате тайфуна "Гони" (также известен как "Ролли"). Об этом заявили в понедельник во время брифинга для журналистов, который транслировался на странице правительства в "Фейсбуке", представители Национального совета по снижению последствий бедствий в республике.
По их данным, девять погибших, в том числе пятилетний ребенок, проживали в провинции Албай. Что касается троих пропавших без вести, то все они из муниципалитета Гинобатан. Кроме того, еще один человек умер в результате удара стихии в провинции Катандуанес. Также сообщается об одном пострадавшем.
Согласно информации национального совета, тайфун затронул более 372 тыс. семей, или 2 млн человек. Эвакуировано почти 390 тыс. человек. Сумма нанесенного ущерба до сих пор оценивается.
Отмечается, что порядка 8,5 тыс. домов были лишены электроснабжения. Многие дороги в регионе заблокированы или размыты, что мешает спасательным службам попасть в пострадавшие районы.
1 ноября супертайфун "Гони" вышел на сушу в филиппинской провинции Катандуанес и сначала ослаб до тайфуна, а потом превратился в тропический шторм. По информации местной службы атмосферных, геофизических и астрономических исследований, скорость ветра в эпицентре стихии составляла 34,7 м/с, а порывов - 47,2 м/с.
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