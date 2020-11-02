0
0
31
НОВОСТИ

В случае переизбрания Трамп планирует произвести массовые перестановки в администрации

08:00 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок планирует произвести массовые перестановки в администрации. Увольнения могут коснуться в первую очередь глав ведомств, связанных со здравоохранением и разведкой, сообщила в воскресенье газета "Политико".

По данным ее источников, уволены могут быть министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел, а также глава Пентагона Марк Эспер.

Как сообщили источники, кадровые перестановки не коснутся генерального прокурора США Уильяма Барра, министра финансов США Стивена Мнучина, а также госсекретаря Майкла Помпео.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил изданию, что в данный момент администрация не намерена делать заявления о кадровых перестановках.

Ранее портал "Аксион" со ссылкой на источники сообщал о планах Трампа в случае переизбрания уволить Хэспел и Эспера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 02.11.2020
Майя Санду обошла Игоря Додона и лидирует на выборах в Молдавии - ЦИК
0
103
07:50 02.11.2020
На Филиппинах из-за тайфуна 10 человек погибли и трое пропали без вести
0
116
19:50 01.11.2020
Трамп: Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы.
0
631
18:40 01.11.2020
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии
0
625
18:24 01.11.2020
Ереван с пониманием относится к нейтральной позиции РФ по конфликту в Карабахе - Пашинян
0
705
18:09 01.11.2020
Демарш Конституционного суда Украины Зеленский назвал заговором олигархов
0
1118
17:20 01.11.2020
Президентские выборы в Молдавии ЦИК признал состоявшимися
0
730
16:00 01.11.2020
Режим самоизоляции в Англии может перейти и на декабрь
0
634
15:55 01.11.2020
Галеристы объединились в ассоциацию
0
626
14:15 01.11.2020
Папа Римский: Пандемия привела к кризису нашей модели организации и развития
0
785

Возврат к списку