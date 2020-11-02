В случае переизбрания Трамп планирует произвести массовые перестановки в администрации
08:00 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок планирует произвести массовые перестановки в администрации. Увольнения могут коснуться в первую очередь глав ведомств, связанных со здравоохранением и разведкой, сообщила в воскресенье газета "Политико".
По данным ее источников, уволены могут быть министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел, а также глава Пентагона Марк Эспер.
Как сообщили источники, кадровые перестановки не коснутся генерального прокурора США Уильяма Барра, министра финансов США Стивена Мнучина, а также госсекретаря Майкла Помпео.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил изданию, что в данный момент администрация не намерена делать заявления о кадровых перестановках.
Ранее портал "Аксион" со ссылкой на источники сообщал о планах Трампа в случае переизбрания уволить Хэспел и Эспера.
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