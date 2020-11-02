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Майя Санду обошла Игоря Додона и лидирует на выборах в Молдавии - ЦИК

08:10 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии, прошедших в воскресенье, обошла действующего президента Игоря Додона в Кишиневе более чем на 10%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики после обработки 98,6% протоколов столице страны.

Согласно подсчетам, Санду набирает в Кишиневе 45% голосов, Додон - 34,12%. Замыкает тройку лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 9,5% голосов.

Далее следуют депутат парламента Виолетта Иванов от партии "Шор" с 3,2%, руководитель "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе с 2,9 %. Руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку, глава Либеральной партии бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ и представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу набрали, соответственно, 2,3%, 1,5%, 1,1% голосов.

Во второй тур, который состоится 15 ноября, проходят Додон и Санду, набравшие на данный момент по стране 35,7% и 32,3% голосов соответственно.

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