Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 46 млн

09:00 Источник: Lenta.ru

Число зараженных коронавирусом по всей планете превысило 46 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Всего в мире — 46 500 057 инфицированных. 1 200 310 человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19. Более 31 миллиона человек выздоровели.

Рекорд по числу заболевших выявили в США: там более 9,2 миллиона инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,2 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

По последним данным, в России более 1,6 миллиона зараженных коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28,2 летальных исходов, выздоровели 1,2 миллиона человек. Lenta.Ru