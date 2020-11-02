0
0
147
НОВОСТИ

Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 46 млн

09:00 02.11.2020 Источник: Lenta.ru

Число зараженных коронавирусом по всей планете превысило 46 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Всего в мире — 46 500 057 инфицированных. 1 200 310 человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19. Более 31 миллиона человек выздоровели.

Рекорд по числу заболевших выявили в США: там более 9,2 миллиона инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,2 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

По последним данным, в России более 1,6 миллиона зараженных коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28,2 летальных исходов, выздоровели 1,2 миллиона человек.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 02.11.2020
Принц Уильям втайне переболел коронавирусом - The Sun
0
20
10:05 02.11.2020
На всей территории Германии ввели карантин из-за COVID-19
0
55
10:05 02.11.2020
В школах Франции пройдет минута молчания
0
56
10:00 02.11.2020
Перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс" завершится до 2024 г. - академик Соломонов
0
67
09:32 02.11.2020
Детей могут разрешить изымать по решению суда за 24 часа - СМИ
0
111
09:20 02.11.2020
Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство
0
152
09:05 02.11.2020
Нефть вновь серьезно дешевеет
0
183
08:10 02.11.2020
Майя Санду обошла Игоря Додона и лидирует на выборах в Молдавии - ЦИК
0
241
08:00 02.11.2020
В случае переизбрания Трамп планирует произвести массовые перестановки в администрации
0
223
07:50 02.11.2020
На Филиппинах из-за тайфуна 10 человек погибли и трое пропали без вести
0
199

Возврат к списку