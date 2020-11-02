Нефть вновь серьезно дешевеет

09:05 Источник: Эхо Москвы

Нефть вновь серьезно подешевела. В начале торгов в понедельник марка Brent опускалась ниже 36 долларов за баррель, отмечает сайт investing.com. Октябрь и первый день ноября, по оценкам экспертов, стали худшим периодом для нефтяного рынка с мая этого года.

С конца лета цены на «черное золото» опустились более чем на 20 процентов. Основной причиной падения котировок стали — растущие опасения по поводу восстановления спроса в связи со второй волной коронавируса. Эхо Москвы