Нефть вновь серьезно дешевеет
09:05 02.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Нефть вновь серьезно подешевела. В начале торгов в понедельник марка Brent опускалась ниже 36 долларов за баррель, отмечает сайт investing.com. Октябрь и первый день ноября, по оценкам экспертов, стали худшим периодом для нефтяного рынка с мая этого года.
С конца лета цены на «черное золото» опустились более чем на 20 процентов. Основной причиной падения котировок стали — растущие опасения по поводу восстановления спроса в связи со второй волной коронавируса. Эхо Москвы
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