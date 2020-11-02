0
0
176
НОВОСТИ

Нефть вновь серьезно дешевеет

09:05 02.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Нефть вновь серьезно подешевела. В начале торгов в понедельник марка Brent опускалась ниже 36 долларов за баррель, отмечает сайт investing.com. Октябрь и первый день ноября, по оценкам экспертов, стали худшим периодом для нефтяного рынка с мая этого года.

С конца лета цены на «черное золото» опустились более чем на 20 процентов. Основной причиной падения котировок стали — растущие опасения по поводу восстановления спроса в связи со второй волной коронавируса.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 02.11.2020
Принц Уильям втайне переболел коронавирусом - The Sun
0
20
10:05 02.11.2020
На всей территории Германии ввели карантин из-за COVID-19
0
55
10:05 02.11.2020
В школах Франции пройдет минута молчания
0
56
10:00 02.11.2020
Перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс" завершится до 2024 г. - академик Соломонов
0
67
09:32 02.11.2020
Детей могут разрешить изымать по решению суда за 24 часа - СМИ
0
111
09:20 02.11.2020
Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство
0
152
09:00 02.11.2020
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 46 млн
0
153
08:10 02.11.2020
Майя Санду обошла Игоря Додона и лидирует на выборах в Молдавии - ЦИК
0
241
08:00 02.11.2020
В случае переизбрания Трамп планирует произвести массовые перестановки в администрации
0
223
07:50 02.11.2020
На Филиппинах из-за тайфуна 10 человек погибли и трое пропали без вести
0
199

Возврат к списку