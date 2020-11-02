09:20 Источник: Эхо Москвы

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство. Об этом он написал в своем «Твиттере», отметив, что он и его жена, Линдси Миллс, остаются американцами и будут воспитывать новорожденного сына согласно американским ценностям, включая свободу высказывать свое мнение.

Сноуден добавил, что с нетерпением ждет того дня, когда он сможет вернуться на родину. На позапрошлой неделе стало известно, что ему дали бессрочный вид на жительство в России.

Сноуден получил убежище в 2013 году. Это произошло после того, как он передал журналистам секретную информацию о слежке американских спецслужб за гражданами. Эхо Москвы