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Детей могут разрешить изымать по решению суда за 24 часа - СМИ

09:32 02.11.2020 Источник: Известия

Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью. Как выяснили «Известия», первое чтение документа пройдет уже в ноябре. Его поддерживает правительство, но критически настроена Общественная палата (ОП), где депутатам предлагают создать комиссию по доработке документа.

По информации «Известий», с просьбой не принимать его в таком виде к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фракции оценивают законопроект неоднозначно. Эксперты считают, что общество может не понять эту инициативу.

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