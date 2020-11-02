Детей могут разрешить изымать по решению суда за 24 часа - СМИ
09:32 02.11.2020 Источник: Известия
По информации «Известий», с просьбой не принимать его в таком виде к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фракции оценивают законопроект неоднозначно. Эксперты считают, что общество может не понять эту инициативу.
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