Перевооружение РВСН на ракетные комплексы "Ярс" завершится до 2024 г. - академик Соломонов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования будет завершено до 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов, который отметит 3 ноября свое 75-летие.

"Думаю, все движется к тому, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы "Ярс", - сказал Соломонов.