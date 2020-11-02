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НОВОСТИ

В школах Франции пройдет минута молчания

10:05 02.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Минута молчания будет объявлена сегодня в школах Франции. Таким образом здесь собираются почтить память учителя истории Самуэля Пати, который был убит в пригороде Парижа в середине октября. Нападение было признано терактом. Убийство произошло после того, как на одном из уроков, посвященному свободе слова, педагог продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Объявить минуту молчания ранее предложил министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер.

После убийства учителя, а также нападения на посетителей церкви в Ницце, по всей Франции начали принимать меры безопасности. В первую очередь потребовалось обеспечить защиту общественных мест, говорил президент Эмманюэль Макрон.

Макрон назвал нападение в Ницце, как и убийство учителя терактом.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал противоестественной вражду из-за карикатур. В интервью изданию РБК он сказал, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение. Таджуддин добавил, что религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие. Он призвал не поддаваться на провокации. Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сказал, что считает врагами тех французов, кто поддерживает президента республики Эмманюэля Макрона. Это связано с критикой радикального исламизма со стороны французского лидера, До этого во Франции произошла серия нападений, которые связаны с показом на уроке в одной из школ карикатур на пророка Мухаммеда.  Эхо Москвы

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