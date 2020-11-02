Принц Уильям втайне переболел коронавирусом - The Sun
10:20 02.11.2020 Источник: Газета.Ru
Принц Уильям переболел коронавирусом SARS-CoV-2 втайне от общественности. Об этом сообщает The Sun. Издание отмечает, что положительный результат теста на COVID-19 герцог Кембриджский получил в апреле, однако принял решение продолжить работу в обычном режиме.
По данным СМИ, в конечном итоге заболевание переросло в тяжелую форму. В какой-то момент принц Уильям испытывал трудности с дыханием, что спровоцировало беспокойство его близких.
Позднее член королевской семьи был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. За ним ухаживали дворцовые врачи.
Издание добавляет, что принц принял решение о неразглашении сведений о своей болезни, поскольку это могло бы вызвать панику в обществе на фоне новостей о COVID-19 у премьер-министра Британии Бориса Джонсона и отца принца Уильяма принца Чарльза. Газета.Ru
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