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НОВОСТИ

В США готовят закон против российских С-400

10:32 02.11.2020 Источник: Газета.Ru

Сенаторы США готовят законопроект, запрещающий продажу передовых систем вооружения, включая истребители пятого поколения F-35 Lightning II, странам, купившим угрожающие американским технологии, в том числе российскую систему С-400 «Триумф», пишет Breaking Defense.

Как пишет издание, еще один разрабатываемый законопроект предполагает, что страны Ближнего Востока, желающие закупить оружие у США, должны будут проинформировать о своих планах по его использованию.

«Страны, не входящие в НАТО, такие как Финляндия и Швейцария, также рассматривают возможность закупки F-35, и им также придется придерживаться новых правил, если какая-либо версия законопроектов будет принята», — пишет Breaking Defense.

В сентябре 2017 года Анкара решила купить С-400, что вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.  Газета.Ru

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