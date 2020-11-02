В России выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:01 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 18 257, общее количество инфицированных выросло до 1 655 038. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1,1%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 10 360, всего от инфекции уже выздоровели 1 236 033 пациента. Согласно данным штаба, доля выздоровевших снизилась до 74,7% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 238 против 245 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 473 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.
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