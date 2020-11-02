Курс доллара преодолел 80 руб., евро поднялся до 93,29 руб.
11:05 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,47%, до 79,9 руб., курс евро - на 0,53%, до 93,11 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:13 мск курс доллара находился на уровне 80,1675 руб. (+0,8%), евро рос до 93,29 руб. (+0,72%). В последний раз курс доллара был выше 80 рублей 30 марта.
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