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НОВОСТИ

Азербайджан заявил об уничтожении армянского Су-25

11:20 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении штурмовика Су-25 армянской стороны.

"1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. <...> В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства, размещенном в понедельник в его телеграм-канале.

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