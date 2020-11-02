Азербайджан заявил об уничтожении армянского Су-25

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении штурмовика Су-25 армянской стороны.

"1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. <...> В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства, размещенном в понедельник в его телеграм-канале.