На бесплатные лекарства для больных с коронавирусом правительство направит более 5 млрд рублей

11:32 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,04 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

Как говорится в сообщении, "речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача".

Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства.