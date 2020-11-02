12:00 Источник: Интерфакс

Российский оппозиционер и соратник Алексея Навального Владимир Милов подал жалобу в Конституционный суд РФ с требованием исключить административный арест для всех родителей с детьми до 14-ти лет, сообщается в телеграм-канале правозащитного проекта "Апология протеста".

"Политик Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на дискриминацию мужчин в России. Милов требует исключения административного ареста абсолютно для всех родителей с детьми до 14 лет, а также признания данной статьи неконституционной", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе проекта, суды при рассмотрении административного правонарушения обращаются к части 2 статьи 3.9 КоАП РФ, которая подразумевает исключение ареста для женщин с детьми до 14-ти лет, но считает его вполне допустимым для мужчин.

Причиной инициативы Милова стало его задержание 27 июля 2019 года в студии YouTube-канала "Навальный.Live" во время прямой трансляции протестной акции, посвящённой недопуску независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тогда Милов получил 30 суток ареста за участие в митинге. На судебном заседании по этому делу адвокат оппозиционера указывал, что Милов воспитывает двухлетнего сына, но на решение суда это не повлияло.

"Поэтому в жалобе в КС оппозиционный политик заявил, что назначенные ему аресты противоречат сразу трём статьям Конституции - 19, 23 и 38 - о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни", - отмечается в сообщении.

Аналогичную жалобу готовит журналист Илья Азар, который 2 сентября 2019 года был задержан в подъезде своего дома. Сотрудники полиции увезли журналиста в отдел по протоколу за несогласованное шествие 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), в то время как в открытой квартире Азара осталась его годовалая дочь.