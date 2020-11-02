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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 94 рублей впервые с декабря 2014 года

12:05 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,51% к закрытию предыдущей сессии и достигал 94,0200 руб., свидетельствуют данные площадки.

В последний раз курс евро находился выше 94 рублей в декабре 2014 года.

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