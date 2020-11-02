Большинство россиян сталкивались с жестким обращением на работе - опрос
12:20 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть сотрудников российских компаний сталкивалась с жестким отношением на работе. Об этом сообщает в понедельник служба исследований Head Hunter.
По данным опроса 6,5 тыс. россиян, который проводился 22-27 октября, 68% из них когда-либо сталкивались с жестким отношением со стороны начальства или коллег: 57% - со стороны начальства, 24% - со стороны коллег.
Наибольшая доля сталкивавшихся с эмоциональным давлением со стороны начальства - в сфере HR (70%) и медицине (68%), наименьшая - в госсекторе и НКО (45%) и среди начинающих специалистов (42%). Ниже всего эта доля в сфере бухгалтерии и финансов (24%), маркетинге и рекламе (23%). 70% опрошенных признаются, что это происходило на их текущей работе.
Основное проявление жесткого отношения к сотрудникам - обесценивание труда, пренебрежение и высокомерие (73% выбрали именно этот вариант), 63% сталкивались с разговорами на повышенных тонах, 53% - с хамством и грубостью. Наименьшее по распространенности проявление - насмешки и издевательства (23%). Выше всего доля тех, кто столкнулся с обесцениванием, в сфере маркетинга и рекламы (83%), с разговорами на повышенных тонах сталкивались 73% опрошенных из сферы искусства и масс-медиа.
Более половины респондентов (57%) пытались самостоятельно разрешить конфликт путем переговоров, 43% увольнялись, а каждый четвертый никак не пытался решить конфликт и оставлял все как есть. Выше всего эта доля в строительстве (31%) и научно-образовательной сфере (30%).
НОВОСТИ
- 13:20 02.11.2020
- В Кремле заявили, что угрозы иностранцам в России недопустимы
- 13:05 02.11.2020
- Макростабильность в РФ поддерживается, несмотря на снижение курса рубля - Песков
- 13:00 02.11.2020
- Россияне сокращают покупку одежды и походы в кафе - исследование
- 12:32 02.11.2020
- Берлинская пивная внесла в черный список Ангелу Меркель
- 12:05 02.11.2020
- Курс евро на Мосбирже поднялся выше 94 рублей впервые с декабря 2014 года
- 12:00 02.11.2020
- Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на дискриминацию мужчин в России
- 11:32 02.11.2020
- На бесплатные лекарства для больных с коронавирусом правительство направит более 5 млрд рублей
- 11:20 02.11.2020
- Азербайджан заявил об уничтожении армянского Су-25
- 11:05 02.11.2020
- Курс доллара преодолел 80 руб., евро поднялся до 93,29 руб.
- 11:01 02.11.2020
- В России выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать