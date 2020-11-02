Большинство россиян сталкивались с жестким обращением на работе - опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть сотрудников российских компаний сталкивалась с жестким отношением на работе. Об этом сообщает в понедельник служба исследований Head Hunter.

По данным опроса 6,5 тыс. россиян, который проводился 22-27 октября, 68% из них когда-либо сталкивались с жестким отношением со стороны начальства или коллег: 57% - со стороны начальства, 24% - со стороны коллег.

Наибольшая доля сталкивавшихся с эмоциональным давлением со стороны начальства - в сфере HR (70%) и медицине (68%), наименьшая - в госсекторе и НКО (45%) и среди начинающих специалистов (42%). Ниже всего эта доля в сфере бухгалтерии и финансов (24%), маркетинге и рекламе (23%). 70% опрошенных признаются, что это происходило на их текущей работе.

Основное проявление жесткого отношения к сотрудникам - обесценивание труда, пренебрежение и высокомерие (73% выбрали именно этот вариант), 63% сталкивались с разговорами на повышенных тонах, 53% - с хамством и грубостью. Наименьшее по распространенности проявление - насмешки и издевательства (23%). Выше всего доля тех, кто столкнулся с обесцениванием, в сфере маркетинга и рекламы (83%), с разговорами на повышенных тонах сталкивались 73% опрошенных из сферы искусства и масс-медиа.

Более половины респондентов (57%) пытались самостоятельно разрешить конфликт путем переговоров, 43% увольнялись, а каждый четвертый никак не пытался решить конфликт и оставлял все как есть. Выше всего эта доля в строительстве (31%) и научно-образовательной сфере (30%).