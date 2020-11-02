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НОВОСТИ

Берлинская пивная внесла в черный список Ангелу Меркель

12:32 02.11.2020 Источник: Газета.Ru

Известная берлинская пивная Ständige Vertretung внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в черный список. Об этом владельцы заведения рассказали на странице в Facebook.

В посте они отметили, что таким жестом решили выразить недовольство в связи с решением немецких властей о введении ограничений на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2, в рамках которых был наложен запрет на работу заведений общественного питания.

Исполнительный директор бара Йорн Петер Бринкманн и его партнер Ян Филипп Бубингер подчеркнули, что из-за отсутствия своевременных действий правительства больницы испытывают трудности от большого потока пациентов, что усложняет процесс отслеживания цепочки зараженных.

«Согласно данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но сейчас все равно было объявлено о национальном запрете», — приводят данные Бринкманн и Бубингер.

Кроме немецкого канцлера в черный список попали глава минфина страны Олаф Шольц, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зодер. Газета.Ru

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