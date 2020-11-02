Россияне сокращают покупку одежды и походы в кафе - исследование

13:00 Источник: Известия

Потребительская активность населения за неделю 23–29 октября сократилась до 6,3 балла с показателя 6,9 балла в начале месяца, следует из исследования аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex (документ есть у «Известий»). Восстановление деловой активности в стране замедлилось, подтверждают и данные ЦБ. Россияне откладывают покупку промтоваров, сервисов, услуг и одежды, при этом растут траты на продукты питания, онлайн-образование, лекарства и спортинвентарь, рассказали «Известиям» представители продуктовых сетей, аптек и интернет-сервисов.

Наиболее серьезное падение доходов бизнеса фиксируется в секторе продаж одежды и обуви (–9% по сравнению с предыдущей неделей), турагентствах (–6%), в кафе и ресторанах (–4%), отмечается в исследовании «Тинькофф». Вместе с этим 4% потеряли спрос на общественный транспорт, а автоуслуги упали на 5%. По данным финансовой компании, уменьшился спрос на железнодорожные билеты (–5% за неделю и –45% в годовом выражении).

В лидерах роста, судя по данным Tinkoff CoronaIndex, оказались категории трат на развлечения: развлекательные центры, выставки, детские и игровые зоны в ТЦ, зоопарки (+22%) и на образование (+10%). Покупки в супермаркетах и аптеках немного выросли, но в целом остались на уровнях прошлой недели.