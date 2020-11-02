Макростабильность в РФ поддерживается, несмотря на снижение курса рубля - Песков
13:05 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти минимизируют волатильность курса рубля, макроэкономическую стабильность удается поддерживать. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Психологические отметки [курса рубля] пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора", - сказал представитель Кремля, комментируя снижение курса рубля. Он обратил внимание на то, что "сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике - это и динамика потребления энергоресурсов, и изменение цен на нефтепродукты и на нефть - все это, конечно, оказывает влияние".
"Но в целом, если говорить о макростабильности, то, как говорил президент [РФ Владимир Путин], ее удается поддерживать", - подчеркнул Песков.
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