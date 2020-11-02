Польша попросила «Газпром» о снижении цены на газ
13:32 02.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Польша попросила «Газпром» снизить цену на газ. Речь идёт о поставках по Ямальскому контракту.
Об этом сообщает сайт компании PGNiG. Уточняется, что по соглашению раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».
Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно. Соглашение действует до 2022 года. В ноябре прошлого года польская компания заявила, что после 2022 года откажется от контракта. Говорит Москва
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