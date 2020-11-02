Плату за тесты на COVID предложили возмещать из бюджета

14:00 Источник: Известия

Гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках, предложили возмещать эти расходы из бюджетных средств. Инициатива предусматривает такую помощь уже инфицированным и членам их семей. С предложением выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Они направили письмо главному санитарному врачу Анне Поповой 28 октября, а ранее — в Совет безопасности (есть у «Известий»).

Сегодня в региональных госполиклиниках сформировались очереди на тестирование, запись на анализ доступна через две-три недели, поэтому люди вынуждены обращаться в частные учреждения и платить за тесты.