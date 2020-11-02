Система здравоохранения РФ в ряде регионов испытывает максимальную нагрузку - Мишустин
15:00 02.11.2020 Источник: Интерфакс
Система здравоохранения в ряде регионов РФ испытывает предельную нагрузку в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, и ей необходимо оказать поддержку, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
"Уровень заболеваемости всё ещё высокий, в ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму", - сказал Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.
По его словам, "врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", (...) при колоссальной нагрузке, буквально круглосуточно находятся в больничных палатах ".
"Мы должны сейчас оказать медицинским работникам всю необходимую поддержку и содействие", - сказал Мишустин.
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