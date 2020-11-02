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Система здравоохранения РФ в ряде регионов испытывает максимальную нагрузку - Мишустин

15:00 02.11.2020 Источник: Интерфакс

Система здравоохранения в ряде регионов РФ испытывает предельную нагрузку в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, и ей необходимо оказать поддержку, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

"Уровень заболеваемости всё ещё высокий, в ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму", - сказал Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

По его словам, "врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", (...) при колоссальной нагрузке, буквально круглосуточно находятся в больничных палатах ".

"Мы должны сейчас оказать медицинским работникам всю необходимую поддержку и содействие", - сказал Мишустин.

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