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Пентагон отзывает и меняет военных атташе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке - WSJ

14:32 02.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Пентагон, по сведениям американской прессы, отзывает и меняет военных атташе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что это решение принято в соответствии с законом, который обязывает Министерство обороны сократить больше 10 генералов и адмиралов к концу 2022 года.

В самом Пентагоне в ответ на запрос газеты сослались на стратегию национальной обороны, которая обозначила несколько основных угроз, к числу которых относятся Россия, Китай, Иран, КНДР, а также террористические организации и международные террористические группировки.  Эхо Москвы

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