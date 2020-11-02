Пентагон отзывает и меняет военных атташе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке - WSJ
14:32 02.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Пентагон, по сведениям американской прессы, отзывает и меняет военных атташе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что это решение принято в соответствии с законом, который обязывает Министерство обороны сократить больше 10 генералов и адмиралов к концу 2022 года.
В самом Пентагоне в ответ на запрос газеты сослались на стратегию национальной обороны, которая обозначила несколько основных угроз, к числу которых относятся Россия, Китай, Иран, КНДР, а также террористические организации и международные террористические группировки. Эхо Москвы
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