Двадцать человек убиты при нападении экстремистов в университете Кабула - ТВ
14:12 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцать человек были убиты и 15 получили ранения в результате нападения группы вооруженных лиц на университет в столице Афганистана Кабуле. Как передает в понедельник катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники, все погибшие и пострадавшие - студенты университета.
Ранее сообщалось о шести раненных в результате атаки на кабульский вуз.
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