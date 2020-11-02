Двадцать человек убиты при нападении экстремистов в университете Кабула - ТВ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать человек были убиты и 15 получили ранения в результате нападения группы вооруженных лиц на университет в столице Афганистана Кабуле. Как передает в понедельник катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники, все погибшие и пострадавшие - студенты университета.

Ранее сообщалось о шести раненных в результате атаки на кабульский вуз.