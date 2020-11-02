ВГТРК объявил о запуске собственной цифровой медиаплатформы «Смотрим»
14:30 02.11.2020 Источник: НГ-Online
Холдинг ВГТРК запустил цифровую медиаплатформу "Смотрим", где собран воедино весь контент, включая новости, телесериалы, развлекательные и познавательные программы входящих в холдинг СМИ, а также прямой эфир большинства федеральных телеканалов. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора холдинга Антон Златопольский.
Зрителям "Смотрим" доступен в виде мобильных приложений или сайта. Платформа включает онлайн-кинотеатр, цифровой приемник для телевизионного и радиоэфира, а также информационный портал. Для полного доступа к контенту достаточно бесплатной регистрации.
Вера Цветкова
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