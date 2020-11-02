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Лукашенко обвинил католического архиепископа Кондрусевича в планах разрушить Белоруссию - СМИ

15:12 02.11.2020 Источник: Интерфакс

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич хочет разрушить Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко.

На встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином в понедельник Лукашенко поднял вопрос о ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который, по его словам, "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Президента цитирует госагентство БелТА.

"Подобное, предупредил глава государства, никому не позволено", - говорится в сообщении агентства.

Лукашенко также высказался за то, чтобы более интенсивно готовить католических священнослужителей в Белоруссии. "Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально", - сказал президент.

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