Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции - Попова
16:00 02.11.2020 Источник: Интерфакс
Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции, сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных (завозных случаев) - больше 10 тысяч положительных (тестов на коронавирус) - 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Она отметила, что после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда в РФ вернулось почти 1,5 млн человек.
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