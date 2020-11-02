Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции - Попова

16:00 Источник: Интерфакс

Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции, сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных (завозных случаев) - больше 10 тысяч положительных (тестов на коронавирус) - 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Она отметила, что после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда в РФ вернулось почти 1,5 млн человек.