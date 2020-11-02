0
0
127
НОВОСТИ

Горящее здание склада с газовыми баллонами на юге Москвы разрушилось из-за взрыва

15:34 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание склада с газовыми баллонами на юге Москвы, где произошел пожар, обрушилось. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны. Личный состав пожарной охраны продолжает ликвидацию загорания с соблюдением техники безопасности. Информации о пострадавших не поступало. Сил и средств достаточно", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, здание разрушено в результате взрыва.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

16:12 02.11.2020
Мантуров объяснил перебои с лекарствами в регионах перегруженностью каналов дистрибуции
0
51
16:00 02.11.2020
Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции - Попова
0
88
15:20 02.11.2020
В конференции AI Journey 2020 будут участвовать представители 58 стран
0
136
15:12 02.11.2020
Лукашенко обвинил католического архиепископа Кондрусевича в планах разрушить Белоруссию - СМИ
0
157
15:00 02.11.2020
Система здравоохранения РФ в ряде регионов испытывает максимальную нагрузку - Мишустин
0
142
14:32 02.11.2020
Пентагон отзывает и меняет военных атташе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке - WSJ
0
218
14:30 02.11.2020
ВГТРК объявил о запуске собственной цифровой медиаплатформы «Смотрим»
0
166
14:12 02.11.2020
Двадцать человек убиты при нападении экстремистов в университете Кабула - ТВ
0
227
14:00 02.11.2020
Плату за тесты на COVID предложили возмещать из бюджета
0
229
13:32 02.11.2020
Польша попросила «Газпром» о снижении цены на газ
0
258

Возврат к списку