Горящее здание склада с газовыми баллонами на юге Москвы разрушилось из-за взрыва

15:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание склада с газовыми баллонами на юге Москвы, где произошел пожар, обрушилось. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны. Личный состав пожарной охраны продолжает ликвидацию загорания с соблюдением техники безопасности. Информации о пострадавших не поступало. Сил и средств достаточно", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, здание разрушено в результате взрыва.