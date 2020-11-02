Горящее здание склада с газовыми баллонами на юге Москвы разрушилось из-за взрыва
15:34 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здание склада с газовыми баллонами на юге Москвы, где произошел пожар, обрушилось. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
"Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны. Личный состав пожарной охраны продолжает ликвидацию загорания с соблюдением техники безопасности. Информации о пострадавших не поступало. Сил и средств достаточно", - сказали в пресс-службе.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, здание разрушено в результате взрыва.
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