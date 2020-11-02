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Мантуров объяснил перебои с лекарствами в регионах перегруженностью каналов дистрибуции

16:12 02.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перебои с поставками лекарств в ряде российских регионов связаны с перегруженностью каналов дистрибуции, логистике необходимо время для адаптации к росту спроса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу. То же самое касается системы маркировки лекарств. Поэтому в текущих условиях принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы", - сказал министр.

Он также напомнил, что сейчас в России в достаточных объемах производится 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также 9 противомикробных препаратов.

"Реагируя на повышенный спрос в целом по этой номенклатуре предприятия нарастили производство более чем 2 раза от пиковых объемов первой волны. Это примерно +110% к апрелю", - уточнил Мантуров.

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