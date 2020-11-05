0
0
717
НОВОСТИ

В России выявили 18 648 заразившихся коронавирусом за сутки

11:00 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 18 648, до 1 673 686. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня составляет 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 355 против 238 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 828 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) держится на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 15 331, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 251 364 пациента. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 74,8% от общего числа заразившихся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
9
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
83
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
116
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
151
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
188
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
184
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
192
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
192
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
192
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
240

Возврат к списку