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Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех

11:05 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает исламский терроризм общим врагом для всех. Соответствующее заявление, сделанное в связи с произошедшими ночью атаками в столице Австрии Вене, разместил во вторник в "Твиттере" официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении.

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

"Мы не можем поддаться ненависти, которая нацелена на разделение нашего общества", - написал в "Твиттере" глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников.

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