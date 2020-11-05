Кабмин РФ создал федеральный центр лекарственного обеспечения граждан
12:00 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России создало федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, который будет заниматься закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, вести мониторинг и прогнозировать потребность в лекарствах. Об этом сообщает во вторник пресс- служба кабмина.
"В России появится федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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