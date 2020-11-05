В Париже планируется ввести комендантский час в дополнение к режиму самоизоляции - власти

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом намерены ввести в Париже комендантский час в дополнение к уже действующему по всей стране режиму самоизоляции. Об этом сообщил во вторник официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

"Мы собираемся восстановить комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс", - сказал он в эфире телеканала Бэ-эф-эм. По словам Атталя, мера, которая ранее уже действовала во многих французских городах, скорее всего, будет вступать в силу с 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Другие детали, связанные с этим ограничением, как ожидается, уточнит в течение дня глава МВД Франции Жеральд Дарманен.