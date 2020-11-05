В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров

12:32 Источник: Интерфакс

Российские военные, дислоцированные в Мурманской области, отработали применение комплекса радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН", он способен "глушить" сигналы на дальности до 5 тыс.км, сообщил Северный флот.

"Военнослужащие отдельного центра радиоэлектронной борьбы Северного флота провели тактическое учение на территории Мурманской области. Они отработали развёртывание комплекса подавления коротковолновой связи "Мурманск-БН" в условиях Арктики после совершения 100 километрового марша", - сообщили в пресс-службе флота.

Там заявили, что в учении был задействован весь личный состав центра РЭБ на штатной технике.

"В общей сложности учение заняло 14 часов. По оценке командования личный состав центра со всеми поставленными задачами успешно справился", - сообщили в пресс-службе флота.

Согласно сообщению, комплекс РЭБ "Мурманск-БН" - коротковолновый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы. С его помощью можно вести радиоразведку, осуществлять перехват и подавление сигналов противника по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5000 км.